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Giriş Tarihi: 7.11.2021 11:50

İstanbul Teknik Üniversitesi 42 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi 42 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi 42 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 19 Kasım olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Teknik Üniversitesi 42 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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İstanbul Teknik Üniversitesi 42 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
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