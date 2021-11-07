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Giriş Tarihi: 7.11.2021 11:45

Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacak

Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacak

Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

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Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacak
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