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Giriş Tarihi: 8.11.2021 01:48

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak

AA
Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek mülakatla belirlenecek

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Bakanlığın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek.

Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

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Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak
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