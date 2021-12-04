Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ