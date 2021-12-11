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Giriş Tarihi: 11.12.2021 12:17

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi ile 31. maddesi kapsamında "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alacak
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