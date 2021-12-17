Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:03

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik Personel alım ilanında bulundu. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır." denildi.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA