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Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:08

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuru tarihi ile birlikte diğer detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacak
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