Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ