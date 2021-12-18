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Giriş Tarihi: 18.12.2021 13:04

Kastamonu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak

Kastamonu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak

Kastamonu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kastamonu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin yazılı birimlerine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanun'un ve 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri gereğince araştırma görevlisi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Kastamonu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak
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