Asgari ücretteki 10 puanlık ayrıntı: Herkese kazandırıyor...

Bu yılki asgari ücrette dikkat çekici bir ayrıntı var. O da brüt asgari ücrette yaşandı. Brüt asgari ücret, işsizlik maaşından SSK primine, borçlanmalardan isteğe bağlı sigortaya ve Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) kadar her türlü ödemeyi de belirleyen bir parametre. Dolayısıyla net ücret kadar önemli.

Her yıl oransal artış brüt ücrete yapılır ve bunun üzerinden net ücret hesaplanırdı. Bu yıl net ücrete yüzde 50,4 zam yapılırken brüt ücret artışı 10 puan aşağıda tespit edildi. Vergisiz asgari ücretin etkisi böylece ortaya çıkmış oldu. Bu durum aslında birçok konuda destek anlamına geliyor. Eğer bu destek olmasaydı brüt asgari ücret 5.380,86 TL olacaktı. Bunun etkisi de her yerde kendisini gösterecekti.

1)Yapılan 10 puanlık indirim ile işverenin ödeyeceği SSS primi düşmüş oldu.

5.380,86 TL olsaydı SSK işçi primi ve işsizlik primi toplamı 807 TL olacaktı, oysa şu anda 750 TL

5.380,86 TL olsaydı SSK işveren primi ve işsizlik primi toplamı 942 TL olacaktı, oysa şu anda 875 TL

2) İsteğe bağlı sigorta primi ve Bağ-Kur primi düşmüş oldu.

5.380,86 TL olsaydı isteğe bağlı sigorta aylık primi 1.722 TL olacaktı, oysa şuanda 1.601 TL

5.380,86 TL olsaydı Bağkur primi 1.830 TL olacaktı, oysa şimdi 1.701 TL

3) Doğum ve askerlik borçlanması miktarları düşmüş oldu.

5.380,86 TL olsaydı aylık borçlanma miktarı 1.722 TL olacaktı, oysa şimdi 1.601 TL

Gelir vergisinin ve damga vergisinin kaldırılmasından sonra brüt maaştaki bu 10 puanlık destek ile işverenlerin üzerindeki yük azaltılmış oldu. Bu aynı zamanda vatandaşlara da bir destek anlamını taşıyor.