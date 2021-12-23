4B’li sözleşmeli ve taşerondan kadroya geçen işçilere emeklilik düzenlemesi

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler başkanı Dr. Metin Kıratlı imzasıyla yayımlanan görüş yazısında söz konusu kamu personelinin emeklilik hakkı kazandığı tarihe kadar çalışabileceği hatırlatılarak bu konuda engelli vergi indirimi yapılan personele istisna uygulanması gerektiği belirtiliyor.

İlgili yazıda vergi indirimi dolayısıyla erken emeklilik hakkı kazanan engelli personelin istediği tarihte engelli olmayanlar gibi emeklilik tarihlerinin hesaplanıp o tarihe kadar çalışabilecekleri belirtiliyor.

İşte söz konusu değişikliği anlatan yazı