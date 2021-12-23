Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri 4B’li sözleşmeli ve taşerondan kadroya geçen işçilere emeklilik düzenlemesi
Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:24 Son Güncelleme: 23.12.2021 13:26

4B’li sözleşmeli ve taşerondan kadroya geçen işçilere emeklilik düzenlemesi

4B’li sözleşmeli ve taşerondan kadroya geçen işçilere emeklilik düzenlemesi

Daha önce taşeron şirketlere bağlı olarak çalışırken kamu kurumlarında kadroya geçen işçiler ile özelleştirmeden sonra 657 sayılı yasanın 4. Maddesinin b bendine tabi olarak çalışan 4B’li personelden vergi indirimi alanlara bir müjde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’ndan geldi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler başkanı Dr. Metin Kıratlı imzasıyla yayımlanan görüş yazısında söz konusu kamu personelinin emeklilik hakkı kazandığı tarihe kadar çalışabileceği hatırlatılarak bu konuda engelli vergi indirimi yapılan personele istisna uygulanması gerektiği belirtiliyor.

İlgili yazıda vergi indirimi dolayısıyla erken emeklilik hakkı kazanan engelli personelin istediği tarihte engelli olmayanlar gibi emeklilik tarihlerinin hesaplanıp o tarihe kadar çalışabilecekleri belirtiliyor.

İşte söz konusu değişikliği anlatan yazı

ARKADAŞINA GÖNDER
4B’li sözleşmeli ve taşerondan kadroya geçen işçilere emeklilik düzenlemesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA