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Giriş Tarihi: 25.12.2021 16:09

Gazi Üniversitesi 43 öğretim üyesi alacak

Gazi Üniversitesi 43 öğretim üyesi alacak

Gazi Üniversitesi 43 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gazi Üniversitesi 43 öğretim üyesi alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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Gazi Üniversitesi 43 öğretim üyesi alacak
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