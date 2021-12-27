Çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü mezunlarını ilgilendiren detay

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından "Üniversitelerin çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü ile bu bölüme eşdeğer olan diğer programlarından mezun olan ilgililerin sağlık bilimleri lisansiyeri unvanı kullanıp kullanamamaları" hususunda 19/01/2018 tarihinde oluşturulan karar doğrultusunda, Bakanlıklarda anılan tarihten önce veya sonra çeşitli memur kadrolarında göreve başlamış bulunan personelin, bu Karara istinaden sağlık bilimleri lisansiyeri olarak değerlendirilmesi mümkün mü?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün A fıkrasının beşinci bendi uyarınca hizmete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi uygulamasından yararlanması mümkün mü?

Cevap: Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün A fıkrasının 5 inci bendinde; "Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmüne yer verilmiş olup, mezkur Maddede sayılan unvanları haiz olanların veya dört yıl ve daha fazla öğrenim gören sağlık bilimleri lisansiyerlerinin çalıştıkları hizmet sınıfına bakılmaksızın giriş derece ve kademelerine 1 derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınacakları açık bir şekilde belirtilmiştir.

Diğer yandan, 9/07/2018 tarihinde yürürlüğe giren 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mezkur Maddenin (G) fıkrası; "Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler Cumhurbaşkanınca tespit olunur. " şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu hususta Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar anılan Maddedeki mevcut hizmet sınıfları ve bu hizmet sınıfları ile madde fıkralarının kapsamı geçerlidir.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 19/01/2018 tarihli ve 5195 sayılı yazıda; "Çocuk gelişimi ve çocuk sağlığı ve gelişimi" programı mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri unvanını kullanabileceklerine ve söz konusu programların birbirine eşdeğer olduğuna; çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi bölümü, çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği programı, çocuk gelişimi ve aile ekonomisi yaygın eğitim bölümü, çocuk gelişimi ve ev ekonomisi bölümü, çocuk gelişimi ve ev yönetimi eğitimi bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümü, çocuk sağlığı ve eğitimi programı mezunlarının ise sağlık bilimleri lisansiyeri unvanını kullanmalarının uygun olmadığına, ayrıca geçmişe yönelik bir hak kaybının yaşanmaması için bu Kararın 17/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olduğuna" karar verilmiştir. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Üniversitelerin çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü ile bu bölüme eşdeğer olan diğer programlarından 17/01/2018 tarihinden önce mezun olmakla birlikte, anılan tarih sonrasında memuriyete atanmış olan personelin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş bulunan 19/01/2018 tarihli Kararda "sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmamaları" sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ortak Hükümler bölümünün 36 ncı maddesinin A fıkrasının beşinci bendi gereğince hizmete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi uygulamasından yararlanamayacakları değerlendirilmektedir.