Trakya Üniversitesi’nden Öğretim Elemanı alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanında bulundu. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. Kadrolara başvuracak adayların Yönetmelik'teki genel ve özel koşullar ile ilanda belirtilen diğer şartları sağlamaları gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

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