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Giriş Tarihi: 31.12.2021 10:34

Memurun yıllık iznine esas hizmet yılı nasıl tespit edilir?

Memurun yıllık iznine esas hizmet yılı nasıl tespit edilir?

Devlet memurunun yıllık iznine esas hizmet süresinin hesabında hangi süreler dikkate alınmalı? Sabah Memurlar cevaplıyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır.

6/6/002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 154 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de; "…Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir…" denilmektedir.

Bu itibarla; 154 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği gereğince, memurun yıllık izin süresinin hesabına esas hizmet süresinin tespitinde, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

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Memurun yıllık iznine esas hizmet yılı nasıl tespit edilir?
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