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Giriş Tarihi: 1.1.2022 16:22

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 14.01.2022 olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri'nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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