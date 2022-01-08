Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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