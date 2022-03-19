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Giriş Tarihi: 19.3.2022 16:24

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 10 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 10 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 10 öğretim görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 1 Nisan olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 10 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Meslek Yüksekokulumuza, 2547 Sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır." denildi.

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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 10 öğretim görevlisi alacak
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