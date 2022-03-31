Ordu Üniversitesi sözleşmeli destek personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen ya da posta yoluyla başvuruda bulunabileceği ifade edildi. Ayrıntılar için tıklayınız...