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Giriş Tarihi: 6.4.2022 09:17

İstanbul Bilgi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Nisan 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Bilgi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
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