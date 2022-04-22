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Giriş Tarihi: 22.4.2022 15:40

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alacak.

Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklara ilişkin detaylı bilgilere www.afsu.edu.tr web sayfasından erişilebilecektir." ifadeleri yer aldı.

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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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