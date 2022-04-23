Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

Üniversitemiz belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 31. ve 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır. Adayların 22.04.2022 - 06.05.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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