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Giriş Tarihi: 23.4.2022 16:39

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör kadroları daimi statüdedir.

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
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