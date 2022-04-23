Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümü'nde görevlendirilmek üzere 1 öğretim görevlisi alınacaktır." denildi.

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