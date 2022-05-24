Diyabet hastalığı bulunan memurlara idari izin verilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İzin" başlıklı 23. maddesinde, "Devlet memurları, bu Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde, memurların hizmet yılları itibariyle yıllık izinlerini nasıl ve ne şekilde kullanacakları; 104 üncü maddesinde, doğum, evlenme, engelli ve süreğen hastalığı olan çocuğun hastalanması, ölüm gibi hallerde ve bu hallerden başka mazerete dayalı verilecek mazeret izinlerinin süresi ve esasları; 105 inci maddesinde, memurların hastalanmaları halinde verilecek hastalık izinleri ile memurların bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olası hallerinde verilecek refakat izni; değişik 108 inci maddesinde ise; doğum, evlat edinme, refakat sebebiyle veya mezkur hükümde düzenlenen bazı durumların gerçekleşmesi halinde verilecek aylıksız izinlerin süre ve esasları hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun " Vilayetler ve kazalar umumi hıfzıssıhha meclisleri" başlıklı beşinci fasılında yer alan 23 üncü maddesinde, "Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır...." hükmüne; 26 ncı maddesinde, "Umumi hıfzıssıhha meclisleri alelade ayda bir kere içtima ederler. Ahvali fevkalâdede veya bir sari ve salgın hastalık zuhurunda valinin daveti veya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin talebi üzerine daha sık toplanırlar." hükmüne; 27 nci maddesinde, "Umumi hıfzıssıhha meclisleri mahallin sıhhi ahvalini daima nazarı dikkat önünde bulundurarak şehir ve kasaba ve köyler sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların izalesine yarayan tedbirleri alırlar." hükmüne; 28 inci maddesinde ise "Umumi hıfzıssıhha meclislerinin mukarreratından mahalli vazifeler ve salahiyetler arasında bulunan işler vali veya kaymakam tarafından icra olunur...." hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, 03/12/2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 3 üncü maddesinde, "Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev Özet: Diyabet gibi kronik hastalığı bulunan memurlara çok sıcak havalarda idari izin verilip verilmeyeceği hakkında… 27/10/2016 tarih ve 6269 sayılı görüş 231 yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi özürlüler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Valilerce olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile veya emzikli bayanlar ile engelli personel gibi kamu personeline verilen idari iznin, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 üncü maddesine istinaden kurulan umumi hıfzıssıhha meclislerinin aynı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca almış olduğu kararın söz konusu ilin Valisi tarafından uygulanması neticesinde verildiği, ilgili personelin bu günlerde idari izinli sayılması gerektiği, -Olumsuz hava koşullarının yaşandığı günlerde Valiler tarafından verilen idari izinden Valilik tarafından duyurulan kararda belirtilen personelin yararlanması mümkün bulunmakta olup, söz konusu kararda kronik hastalığı bulunan memurların idari izinli sayılacağının belirtilmesi halinde bahsi geçen personelin de bu izinden faydalanması gerektiği, değerlendirilmektedir.