Araştırma görevlisi diğer kamu kurumlarına naklen atanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde? "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. …

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan personelin ilgili mevzuatındaki şartları taşıması halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlıklarda münhal bulunan mühendis kadrosuna naklen atanmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.