Uzman erbaş olarak görev yapan personel, sınavsız veteriner sağlık teknikeri olabilir mi?

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Soru...şef olarak görev yapmaktayım. Daha önce uzman çavuş olarak görev yaptım sınavsız veteriner sağlık teknikeri kadrosuna atanabilir miyim?

Cevap: 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Mezkûr Genel Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne, geçici 3'üncü maddesinde ise "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır..." hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Görev grupları" başlıklı 5 inci maddesinin unvan değişikliği sınavına tabi kadroların belirtildiği üçüncü fıkrasının (a) bendinde "veteriner sağlık teknikeri" kadrosuna da yer verilmiş olup; aynı Yönetmeliğin "Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar" başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde ise, bahsi geçen "veteriner sağlık teknikeri" kadrosuna atanabilmek için, aranacak genel koşullara ilaveten "İki veya üç yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak" özel şartının aranacağı ifade edilmiştir. Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, "veteriner sağlık teknikeri" unvanlı kadronun unvan değişikliği sınavına tabi bir görev olması sebebiyle; Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş kadrosunda görev yapmış bulunan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak şef kadrosunda istihdam edilen personelin, "veteriner sağlık teknikeri" kadrosuna atanabilmesinin mevzuatta aranan şartları taşıması kaydıyla yapılacak olan unvan değişikliği sınavına katılarak başarılı olması halinde mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir. .