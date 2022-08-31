Maaş almayan kapıcıya sigorta ödenir mi?

SORU: Yaklaşık 2 yıldır bir gıda firmasında sigortalı olarak çalışıyorum. Mesaim bittikten sonra da kapıcı dairesinde oturduğum apartmanın çöp alma ve temizlik işlerini yapıyorum. Bu işler karşılığında herhangi bir ücret almıyorum ama bina yöneticisi benden kira almıyor ve oturduğum dairenin elektrik ve su faturaları apartman aidatlarından ödeniyor. Ben burada da sigortamın yapılmasını gerektiğini düşünüyorum ama bina yöneticisi, hem ücret almadığım hem de diğer işyerimden sigortalı olmam nedeniyle sigorta yapılamayacağını söylüyor. Bu düşünce doğru ve yasal mı, sigortamın bildirilmesi gerekmez mi?

CEVAP: 5510 sayılı Kanuna göre; sigortalı çalıştıran her bir işverenin, diğer işverenin yükümlülüklerinden bağımsız olarak, kendi çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi zorunludur. Bu nedenle, bina yöneticisi de işveren vekili sıfatıyla hareket ederek binada kapıcılık işlerini yapan kişileri sigortalı olarak bildirmekle yükümlüdür. Kapıcının diğer işyerinden bildirilen sigortalılık durumu, bina yönetimini ilgilendiren ve etkileyen bir durum değildir. Ancak burada dikkate edilecek husus, kapıcı olarak çalıştırılan kişilerin kısmi süreli olarak SGK 'ya bildirilmesinin mümkün olduğudur, yani kapıcı ayda 30 günden az süre ile sigortalı olabilir. Kapıcının apartman yönetiminden ücret almıyor olması sigortalılık niteliğini etkilemez. Her ne kadar ücret alınmıyor olsa da, kapıcı dairesinde kira ödemeden oturması ve elektrik ve su faturalarının apartman aidatlarından ödeniyor olması, kapıcının bu işleri bir maddi menfaat karşılığı yürüttüğü anlamına gelir ve aylık asgari ücret esas alınarak sigortalı bildirilmesi gerekir.

ÇİFT SİGORTALI ÇALIŞMAK

İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması iş kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci işte çalışmak yasak mı? Adıma iki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı? Aslan Y.

Sayın Okurum, iş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.

İŞVEREN TRAFİK CEZASINI TAHSİL EDER

Bir otobüs firmasında şoför olarak çalışmaktayım. Firma şehiriçi veya şehirdışında yazılan tüm trafik cezalarını bizden tahsil ediyor. Zaten asgari ücretten az yüksek maaş alırken cezaların bize ödetilmesi yasal mıdır? T.T.

İşçinin işini özenle yapması kurallara uyması gerekmektedir. Trafik cezalarının işçiden tahsil edilmesi yasaldır. Bu nedenle trafikte çok daha dikkatli olmanız gerekmektedir. Bu tip cezaların kesilip kesilmeyeceği tamamen işverene aittir.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI

Yaklaşık 6 ay önce işyerime SGK denetmenleri geldi ve iki kişinin sigortasız çalıştırıldığını tespit ettiler. Bundan dolayı idari para cezası geldi. Ben de bu cezayı ödedim. Ancak 1 ay önce yine işyerimde denetim yapıldı ve yine iki kişinin sigortasız çalıştığını tutanağa yazdılar. Ben yine bir önceki kadar ceza geleceğini beklerken bu kez neredeyse bir önceki cezanın iki katından fazla para cezası geldi. Burada bir yanlışlık yapılmış olabilir mi? SGK 'ya itiraz etsem sorun çözülür mü? Ahmet GÜL

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 5510 sayılı Kanunda belirlenmiştir. Buna göre işe giriş bildirgesinin yasal süresinde verilmemiş olması nedeniyle sigortasız çalıştırılan her bir işçi için iki asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Burada işyeriniz hakkında uygulanan ceza toplam 4 asgari ücrettir. Ancak 1 yıl içinde sigortasız işçi çalıştırıldığına dair yeniden tespit yapılırsa bu kez cezalar artırılarak uygulanır. Dolayısıyla sigortasız işçi çalıştırdığınız konusunda 6 ay önce de tespit yapılmış olduğu için, her bir sigortasız işçi için uygulanacak ceza iki asgari ücret değil, beş asgari ücrettir ve işyeriniz hakkında bu kez toplam 10 asgari ücret ceza uygulanmıştır. Para cezasının önceki göre daha yüksek olmasının nedeni de budur ve yapılan işlemlerde bir yanlışlık yoktur.