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Giriş Tarihi: 30.3.2023 22:59 Son Güncelleme: 12.4.2023 12:01

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 40 sözleşmeli Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alınacak.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alınacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 40 sözleşmeli Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında Tablo-1'de belirtilen pozisyon için sınav yapılarak 40 sözleşmeli Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alınacaktır." denildi.

Adayların başvuruları 14.04 2023'e kadar yapılması gerekmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alınacak
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