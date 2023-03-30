T.C Seferihisar İcra Dairesi Taşınmaz İlanı

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/41 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Ulamış Mahallesi, Köy İçi Mevkii, 290 ada, 11 parsel'de kayıtlı 135,18 m2 yüzölçümlü ev ve arsası vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın iç ve dış cephesi ile çatı terasının kapsamlı bakım-onarım-tadilat ihtiyacı bulunmaktadır. Bölge alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Düz bir topografyada bulunmaktadır

2020/41 Esas

Adresi : Ulamış Mah. 1424 Sok No.9 Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 135,18 m2

İmar Durumu : Seferihisar Belediyesi tarafından dosyaya

sunulan 16.03.2022 tarihli yazıdan; 290 ada 11 parsel ana taşınmazın

1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planı notlerının geçerli olduğu,

köy yerleşik alanında kaldığı, yapılaşma koşullarının E:0,50 yençok=2 kat,

inşaat alanının 250,00 m2 yi aşamayacağı, bu hususların kadastral yola

cephesi olması durumunda geçerli olacağı belirtilmiştir.

Kıymeti : 700.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince imar mevzuatına aykırı olup diğer vs bilgiler Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2023 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 14:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 14:20

27/03/2023 Örnek No:55*

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.