T.C. İzmir 25. İcra Dairesi taşınmazın ilanı

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindennumarası ile erişim sağlanabilir.İzmir İl, Güzelbahçe İlçe, GÜZELBAHÇE (Pasif) Mahalle/Köy, 2681 Ada, 6 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporunda İzmir ili Güzelbahçe İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Güzelbahçe İlçesi Güzelbahçe Mahallesi, 129 ada 10 parsel, 2.871.00m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 53802/949824 arsa paylı A Blok Zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm meskenin tam payı üçüncü şahıs adına kayıtlıdır. YÖNETİM PLANI : 20.01.2011 İHTİYATİ TEDBİR: İzmir 9.Asliye Huk.Mah.26.05.2016 Tarih 2016/268 E sayılı Mah.Müz.Sayılı yazısı ŞERH:3402 sayılı kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir.İzmir ili Güzelbahçe İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Güzelbahçe İlçesi Güzelbahçe Mahallesi, 129 ada 10 parsel ayrık nizam 9.80m yüksekliğinde ön, arka bahçe mesafesi 5m, Taksa göre (0.25 / 0.75), 3 katlı inkişaf konut adasına isabet etmektedir. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA KALMAMAKTADIR.01.01.2013 tarihinden sonra tadilat projesi düzenlenmemiştir.Yukarıda adresi, tapu kaydı, imar durumu belirtilen ve mahallinde Resimleri çekilen fotoğrafı sunulan mesken keşif anında açıktır ve kiracı oturmaktadır. Mimari projesinden mesken 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, antre, kömürlük, hol ve balkonlardan ibarettir. 2 oda balkonlu, salon, mutfak ve 1 oda müşterek balkonludur. 3 oda salon yer döşemesi laminant, iç kapılar amerikan panel kapı, pencere doğramaları pvc ve elektrikli panjurlu, mutfak alt ve üst dolaplı granit bankolu, banyolarda duşa kabin, klozet, hilton lavabo, duvarlar alçı sıvalı saten boyalı, tavan kenarları kartonpiyerli, tavanlar alçı pan, giriş kapısı çelik kapıdır. Arka bahçeye bakan salon dış cephesi alüminyum doğramadır. Mesken bina girişine göre zemin kat sol cephededir. Mesken oto parklı ve yüzme havuzludur.Binanın inşaat ruhsatı tarihi 13.07.2010 yapı kullanma izin belgesi tarihi 27.04.2011, binanın yaşı 11, yıpranma payı %10'dir. Mimari projesine göre Meskenin brüt alanı 154.42m2, net alanı 93.32m2'dir. Bina 3 katlıdır. Binanın taban alanı 237.73m2, yapının sınıfı 3 grubu A, yapıdaki bağımsız bölüm sayısı 6'dır.Mesken, Futbol Sahasına, Mithatpaşa Caddesine, Güzelbahçe Sivil Toplum Kuruluşuna yakındır. Ulaşım kolaydır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Günün ekonomik şartları, taşınmazın yeri, mevkii, alanı, yapı tarzı, yapı sınıfı, imar durumu, malik hisseleri, emsal taşınmazlar, mevcut yapının inşaat kalitesi, emsal meskenlere göre eksik ve üstün yönleri, bakım ve yıpranma durumu, taşınmazın bulunduğu mevkideki yerleşim yoğunluğu, belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanamadığı hususları, ulaşım ve yol durumu, paranın satın alma gücü, değerini etkileyebilecek diğer hususlarında dikkate alınarak, keşif tarihi itibariyle, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun İlgili hükümleri ile Maliye Bakanlığı tebliğlerine göre, konu taşınmazın net kullanım alanı, Yapı ruhsat tarihi ve kullanım amacı göz önüne alındığında taşınmazın ihale ile satışında uygulanacak KDV oranının % 1 olması gerektiği, İzmir ili Güzelbahçe İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Güzelbahçe İlçesi Güzelbahçe Mahallesi, 129 ada 10 parsel, 2.871.00m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 53802/949824 arsa paylı A Blok Zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm meskenin 3.100.000,00 tl'dir. Bu tutar mahkeme kararı ile belirlenmiştir. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunan Denizbank A.Ş. ipotek bedelinin 4.235.552,67 TL olduğunu bildirmiş olup, ipotek bedelinin altında satışa muvafakat vermemiştir. Bu sebeple taşınmaz ipotek bedeline masraflar eklenerek 4.255.552,67 TL den satışa çıkarılacaktır.Maltepe Mahallesi 126 Sokak No:11/A Karaman Sitesi A Blok Zemin Kat D:1 Güzelbahçe/İzmir Güzelbahçe / İZMİR2.875,64 m253802/949824Yok, İnşaat tarzı İzmir ili Güzelbahçe İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Güzelbahçe İlçesi Güzelbahçe Mahallesi, 129 ada 10 parsel ayrık nizam 9.80m yüksekliğinde ön, arka bahçe mesafesi 5m,3.100.000,00 TL%108/06/2023 - 10:0815/06/2023 - 10:0826/06/2023 - 10:0803/07/2023 - 10:08 28/03/2023 Örnek No:55* (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.