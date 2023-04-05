Dernek üyesi olan memurlar dergide yazı yazabilir mi?

SORU: Derneklerde görev yapan memurlar derneğe bağlı ve haftalık süreli yayın yapan bir gazetede "haber müdürlüğü" faaliyeti yürütebilmesi mümkün mü? Derneğin dergisinde yazı yazmak Devlet Memurları Kanununa aykırılık teşkil eder mi?

CEVAP: 1982 Anayasasının "A. Dernek kurma hürriyeti" başlıklı 33 üncü maddesinde; "Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir.

Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel değildir. Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun "Dernek kurma hakkı" başlıklı 3 üncü maddesinde; "Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır…" hükmü, "Dernek görevlileri ve ücretleri" başlıklı 13 üncü maddesini ikinci fıkrasında ise; " Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir.

Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez." hükmü yer almakta olup, söz konusu hükümlerde fiil ehliyetine sahip gerçek kişilerin dernek kurabilecekleri, kam görevlileri açısından bu konuda özel kanunlarla getirilen kısıtlamaların geçerli olduğu, kamu görevlilerinin derneklerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilecekleri ancak bu görevlerden dolayı ücret alamayacakları belirtilmiştir. Diğer taraftan, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28 inci maddesinde; "" Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hüküm ile Devlet memurlarının tacir veya esnaflık faaliyetlerini yürütemeyecekleri, serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis veya benzeri bir yer açamayacakları, özel hukuk tüzel kişilerine ait herhangi bir iş yerinde çalışamayacakları ifade edilmiştir. Ancak, mezkur hükmün son fıkrasında memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevlerin bu yasakların dışında kalacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde; "Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir." hükmü yer almakta olup, aynı maddenin "Tanımlar" başlıklı (B) fıkrasının (a) bendinde eser; sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri olarak tanımlanmıştır. Ayrıca "III. Hakların kullanılması" ana başlığının "a) Genel olarak" başlıklı 18 inci maddesinde; "Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir." hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun "Sorumlu müdür" başlıklı 5 inci maddesinde; "Her süreli yayının bir sorumlu müdürü bulunur.

Sorumlu müdür, birden fazla ise her birinin sorumlu olduğu bölüm belirtilir." hükmü ile Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde Devlet memurlarının; - Anayasa ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde kurulan derneklere ve vakıflara üye olabilmeleri ve yönetim kurullarında görev alabilmelerinin mümkün bulunduğu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hükümleri doğrultusunda mesai saatleri içinde kurumlarından izin almak suretiyle, üyesi oldukları bu derneklerin veya vakıfların seminer, konferans, panel, kurs, proje gibi faaliyetlerine de eğitici, panelist ve benzeri şekilde katılabilecekleri, bu faaliyetleri karşılığı ücret karşılığı yürütemeyecekleri ve ilgililerin bu faaliyetleri sebebiyle oluşan masrafların dernek veya vakıf yönetimlerince karşılanabileceği, - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ödev ve sorumluluklar ile yasaklara ilişkin hükümlerine riayet etmek kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser çıkarabilecekleri ve mesai saatleri dışında, resmi görevleri ile ilgisi olmayan konularda ve iş akdine bağlı olmaksızın web sitesinde köşe yazarlığı ya da TV programlarına katılmak yoluyla bilgi paylaşımında bulunabilecekleri, - Haber müdürlüğü gibi sorumlu müdür faaliyetlerinden birini yürütebileceklerine dair Basın Kanunu veya diğer ilgili mevzuatta özel bir düzenleme bulunmaması nedeniyle herhangi bir iş akdine bağlı olarak ücretli veya ücretsiz olarak haber müdürlüğü faaliyetini yürütemeyecekleri, değerlendirilmektedir.