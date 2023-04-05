Malulen emekli olanlar yeniden memur olabilir mi?

SORU: Malulen emekli olanlar yeniden memuriyete atanabilir mi? Malülen emekli olanlar hangi hallerde memuriyete dönebilir?



CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Emeklilerin yeniden hizmete alınması" başlıklı 93 üncü maddesinde "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler." yer alan hüküm, emekli olan memurun belirli nitelikleri taşımak kaydıyla kurumlarda boş kadro bulunması halinde yeniden memuriyete atanabileceklerine cevaz vermektedir.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 98 inci maddesinde; "Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanların; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilmeleri için tayin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ve malullerin, malullüklerinin bu vazifeleri yapmağa mani olmadığının sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesi şarttır." hükmü yer almakla birlikte, anılan Kanunun gerek mezkur maddesi gerekse 104 üncü maddesi 01/10/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 106/8 maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ancak aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, 21/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 30'uncu maddesinin ikinci fıkrasında; "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar. " hükmüne yer verilerek, sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu aylıkları kesilmeksizin mezkur fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamayacağı ve görev yapamayacağı belirtilmiştir.

Ancak, söz konusu hükümde malullük aylığına yer verilmediğinden, malul aylığı alanların, mezkur madde kapsamında olmadığı değerlendirilmektedir. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 5434 sayılı Kanunun 98 inci maddesine istinaden; tayin edileceğiniz göreve ait yaş haddini doldurmamış olması ve malullüğün söz konusu görevi yapmasına engel teşkil etmeyeceğine dair sağlık raporu alması halinde; hizmet ihtiyaçları ve takdir yetkisi hususları da dikkate alınarak atanmak istediği kamu kurum ve kuruluşuna başvurması gerektiği değerlendirilmektedir.