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sınav giriş belgeleri açıklandı! Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınavlarının giriş belgelerini açıkladı! Sorgulama ekranı burada!

Sınavlarının giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM resmi internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesabı üzerinden de bilgilendirdi. Adalet Bakanlığı sınav giriş belgeleri “aday işlemleri sayfası” üzerinden görüntülenebilecek. 29 Aralık tarihinde uygulanacak olan sınavın giriş belgelerine adaylar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler. İşte bilgiler!

Giriş Tarihi: 19.12.2019 14:35
Adalet Bakanlığı sınav giriş belgeleri açıklandı! Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınavlarının giriş belgelerini açıkladı! Sorgulama ekranı burada!

Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınavı giriş belgelerini açıkladı. Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınavları 29 Aralık tarihinde yapılacak olup giriş belgelerinin açıklanması merakla bekleniyordu. Sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte o bilgiler!

2019-ADALET BAKANLIĞI SINAVLARININ (ADLİ YARGI/İDARİ YARGI/ADLİ YARGI-AVUKAT) SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı), 2019- Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı-Avukat), 2019-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-İdari Yargı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;

Sabah oturumu için; Adli Yargı testini alacak olan adaylar saat 10:00'dan diğer tüm adaylar ise saat 11:00'den sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Öğleden sonra oturumu için ise Adli Yargı-Avukat testi alacak adaylar 15:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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Adalet Bakanlığı sınav giriş belgeleri açıklandı! Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınavlarının giriş belgelerini açıkladı! Sorgulama ekranı burada!
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