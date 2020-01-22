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hakimlik ve açıklandı mı? ile sorgula

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 29 Aralık tarihinde uygulanan hakimlik ve için geri sayım resmen başladı. Binlerce adayın katılım gösterdiği Adli Yargı, Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri iki oturum şeklinde gerçekleştirilmişti. tarafından açıklanan takvim ile sonuçların açıklanacağı tarih de adaylara duyuruldu. Peki, hâkimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? hâkimlik ve savcılık sınav sonuçları ÖSYM ile sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.1.2020 11:33 ABONE OL
Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ÖSYM ile sorgula

hâkimlik ve için heyecan dorukta. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve 29 Aralık tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleşen sınavlara binlerce aday katılım gösterdi. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine giren vatandaşlar tarafından duyurulan tarih için bekleyişe geçti. Peki, Adalet Bakanlığı hâkimlik ve savcılık sınav sonuçları (Adli Yargı, 2019-Adli Yargı-Avukat, 2019-İdari Yargı) ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile hâkimlik ve savcılık sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından düzenlenen için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Haberimizin devamında bulunan linke tıklayarak sorgulama ekranı üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz…

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Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ÖSYM ile sorgula
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