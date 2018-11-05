Emniyet bay bayan 500 komiser yardımcısı alacak! Son başvuru tarihi ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2018 yılı 5. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için emniyet mensubu adaylar arasından 50 kadın, 450 erkek olmak üzere 500 komiser yardımcısı alımı yapılacak.



Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılına dair komiser yardımcılığı için kontenjanını açıkladı. Buna göre Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine 3 bin komiser yardımcısı adayı öğrencisi alımı yapılacak. Açıklamada, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı polis amirleri eğitimi merkezi öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylar sınav tarihlerini beklemeye başladı.



Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 300'ü kadın, 2700'ü erkek olmak üzere toplam 3.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.



BAŞVURU TARİHLERİ



Ön başvurular, 26 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Sınav tarihi ve yerlerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.



Adaylar, sınav başvuru ücreti olarak 200 lirayı ilgili bankaya yatıracak. Adaylarda aranan diğer şartlara Akademi'nin "www.pa.edu.tr" resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

1- Adaylar; Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olmaları halinde bir sonraki gün Mülakat/Sözlü Sınavına tabii tutulacaklardır.



- 13 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 15 Ekim 2018 tarihinde,



- 20 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 22 Ekim 2018 tarihinde Mülakat/Sözlü sınavına katılacaklardır.



Sınava katılacak adayların mağdur olmamaları için yukarıdaki belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerekmektedir.

2- Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

3- Erkek adaylar başvuru ve sınava gelirken sakal traşlı olarak gelmeleri gerekmektedir.

4- Adaylar fiziki yeterlilik sınavı için gelirken yanlarında spor ayakkabı - eşofman getirmeleri gerekmektedir.

5- Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat/ sözlü sınavına alınacaklarından yanlarında uygun kıyafet getirmeleri gerekmektedir.



SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamalarda bu yıl emniyet teşkilatına çok sayıda personel alınacağını açıklamıştı. Alınacak bu öğrencilerin 2020 'de polis memuru olarak mezun olacağını söyleyen Bakan Soylu, polis alımlarının yapıldığını ve alımların devam edeceğini söylemişti. Emniyet Genel Müdürlüğü bugün yaptığı açıklama ile 3 bin komiser yardımcısı alınacağını duyurdu. Başvuru şartlarının en önemlisi başvuru yapacak adayların en az lisans mezunu olması gerekiyor. Komiser yardımcılığı kontenjanında %10 kadın komiser olarak ayrıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü, lisans mezunu 3 bin komiser yardımcısı alınacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Amirleri Eğitimi Merkezine emniyet mensubu olmayan adaylar arasından 300 kadın, 2.700 erkek olmak üzere toplam 3.000 ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacak.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiş olup, alımlarla ilgili olarak ön başvurular 06 Eylül-19 Eylül 2018 tarihleri arasında yapıldı.

SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Giriş sınavı; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/sözlü sınavı şeklinde yapılır.

Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda ön başvuru ve müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir.

MÜLAKAT/SÖZLÜ SINAVI

Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat/sözlü komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş (5) ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat/sözlü sınavından başarılı olabilmesi için yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alması gerekir.

Mülakat/Sözlü sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında "Öğrenci Adayı OLUR", başarısız adaylar hakkında "Öğrenci Adayı OLAMAZ" kararı verir.

Mülakat/Sözlü sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında "Öğrenci Adayı OLAMAZ" kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden başvuruda bulunamazlar.

Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat/Sözlü Sınavı

Belirlenen taban puanın üzerinde puan alan adaylara, şahsen başvurularının alınması, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/Sözlü sınavı için www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden randevu bilgilerini gösterir sınav giriş belgesi verilecektir. Adaylar, Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen randevu gününde başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte sınav giriş belgelerinde belirtilen yerde hazır bulunacaklardır.

İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmayan adaylar ve Bakanlıkça belirlenen taban puanının altında puan alan adaylar ile ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan veya randevu tarihinde gelmeyen ya da istenilen evraklar ile ilgili eksikliği olan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek ve sınava alınmayacaktır.

Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne çağrılır. Bu sıralamanın dışında kalan ön başvuruda bulunan adaylara randevu verilmez, sınava çağırılmazlar.

Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından ödenen başvuru ücretinin hiçbir şekilde geri iadesi yapılmayacaktır.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık komisyonunda hakkında "Öğrenci Adayı OLUR" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, fiziki yeterlilik sınavını, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

a) Adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Adayların sınavları, erkek ve kadın kategorisinde farklı kriterlere göre değerlendirilir.

b) Başarılı olmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak zorunludur. Bu sınavda başarılı olanlar, mülakat/Sözlü sınavına alınırlar. Başarısız olan adaylar hakkında (Fiziki yeterlilik sınavında 70 puanın altında puan alanlar) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, "Öğrenci Adayı OLAMAZ" kararı verir.

Adayların başarı sıralamasına esas PAEM giriş puanı; KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanın %25'i ve mülakat/sözlü sınavı puanının %50'ının toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat/sözlü puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

PAEM giriş puanına göre erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Erkek ve kadın asıl adayların %30'una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilir.