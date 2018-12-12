İstanbul Medipol Üniversitesi'ne Öğretim Üyeleri alınacak

İstanbul Medipol Üniversitesi'ne Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda başvurular şartları şöyle;

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 25 inci ve 26 ıncı maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

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