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edecek

edeceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 21.12.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 10:55
Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi istihdam edecek

Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi istihdam edeceğini duyurduğu ilanda yer alan başvuru detayları şu şekilde;

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADRO İLANI

- Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) alınacaktır.

- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.

- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eleman Sayısı: 27

İlgili Yönetmelik: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 21.12.2018

Başvuru Süresi: Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

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