Tarsus Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilanın detayları şu şekilde;

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Doçentlik ve profesörlük başvuruları Tarsus Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na ve Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ilgili birime (Fakültelerde Dekanlık, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Müdürlük) şahsen yapılacaktır (Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır).

Başvuru formlarına www.tarsus.edu.tr adresinden erişilebilir.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür.

Doçent ve profesör kadroları daimi statüde olup; yurtdışında alınmış unvan ve diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması gerekir.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuruda istenen belgeler: Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet), e-devlet kapısından alınan sabıka kaydı, lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik belgesinin onaylı örneği (doçent ve profesör kadrolarına başvuru için)

Adaylar, özgeçmiş, yayın listesi, başlıca araştırma eseri (profesörlük başvuruları için) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı profesörlük için 6 (altı) ve doçentlik ve doktor öğretim üyeliği için 4 (dört) nüsha olarak ve ayrıca bir CD veya taşınabilir bellek içerisinde teslim eder.

Eleman Sayısı: 10

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 25.12.2018

Başvuru Süresi: İlanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür.

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