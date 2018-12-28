Akdeniz Üniversitesi akademik personel alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI)

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.



Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.



İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Eleman Sayısı: 21

İlgili Yönetmelik: 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 28.12.2018

Başvuru Süresi: Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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