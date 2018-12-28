Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi personel alımı yapacak

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan açıklama şu şekilde;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla ( Ayrıca yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ) personel alınacaktır. Personel Giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye Bütçesinden karalanacaktır.

A) Genel Şartlar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5) Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3),Ön Lisans mezunları için ise 2018 yılı KPSS(B) grubu sınavından KPSS(P93), puanına sahip olmaları gerekmektedir.

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kumulundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

B) İstenilen Belgeler:

1- Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin edilebilir.)

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi

3- Fotoğraf (1 Adet)

5- 2018 KPSS Sonuç Belgesi

6- Kimlik Fotokopisi

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

8- Hizmet Belgesi (Sadece deneyim aranan adaylardan çalışma belgesi ve SGK Hizmet Dökümü)

C) Diğer Bilgiler:

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi biı nedenle Kuramca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurallı kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.

2) 10 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5. maddesi uyarınca ilanın Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren başvuru süresi 15 gün süre ile (Hafta içi mesai sonuna kadar) uzatılmıştır. Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte E.Ü.Tıp Fakültesi hastanesi İşçi ve Sözleşmeli Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

3) KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle alını yapılacak boş kadro adedi kadar asil ve 3 katı kadar yedek liste 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

4) Asil listeden atanmaya hak kazanan adayların, göreve başlatılabilmesi için; sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde, E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi İşçi ve Sözleşmeli Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan adayların yerine yedek listeden alım yapılacaktır.

5) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri KPSS Sonuçları, Mezuniyetini gösterir belgeler ve diğer beyanları ilgili kuramlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

6) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışına saat ve usulüne ( vardiyalı ve nöbet usulu) tabi olacaklardır.

7) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

8) Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık rapora talep edilecektir.

9) Başvurular şahsen yapılacak olup, adayların posta vb, yöntemlerle yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

10) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.

11) Atanmaya hak kazanan personeller hakkında, 657 Sayılı Kanunun 48.Maddesiııe göre Güvenlik ve Arşiv Araştırması yaptırılacak olup, olumlu sonuçlananlar göreve başlatılacaktır.

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