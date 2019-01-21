Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan ilanın detayları;

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31 ve 33. Maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

– Başvuru Dilekçesi

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

– Özgeçmiş (YÖK Formatında)

– Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

– Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

– Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

– Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

– ALES Belgesi

– 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

– Yabancı Dil Belgesi

– Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

– Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

– Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları Antalya AKEV Üniversitesine şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.akev.edu.tr adresidir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.akev.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ,

Başvuru Adresi: Kadriye Mah. Celal Bayer Cad. No:5-6 SERİK-ANTALYA

www.akev.edu.tr - info@akev.edu.tr - Tel: 444 1 264

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 21.01.2019

SON BAŞVURU TARİHİ : 04.02.2019

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 06.02.2019

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 11.02.2019

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 13.02.2019

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Duyurulur.

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