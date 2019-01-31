TCDD genel müdürlüğü personel alımı yapacak!

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

3 ENGELLİ, DEMİRYOLU HATTI BAKIM ONARIMCISI OLARAK İŞE ALINACAKTIR

TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü 3.Bölge Manisa 334 Yol Bakım Şefliği işyerine 1, 7.Bölge Afyonkarahisar A.Ç. 724 Yol Bakım Şefliği işyerine 1 ve 6. Bölge Adana 634 Yol Bakım Şefliği işyerine 1 olmak üzere toplam 3 engelli Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı olarak alınacaktır.

Son başvuru Tarihi: 19.02.2019

Engelli iş gücü taleplerimiz Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce Açık İşler Bölümünde 05.02.2019 tarihinde ilkokul-orta öğretim düzeyinde ilan edilecektir.

İlan edilen engelli işgücü talebi için İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi veya sözlü sınava katılmak için; aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 19.02.2019 tarihinde, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir.Belgelerini teslim etmeyen adaylar noter çekilişi ve sözlü sınava alınmayacaktır.

İlan edilen işgücü talebi ile ilgili evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda yapılacak kura çekiliş tarihi, sözlü sınav tarihi, sözlü sınav sonucu ve işgücü talebi ile ilgili tüm duyurular internet sitemizde (http://www.tcdd.gov.tr/duyurular) duyurular bölümünde yayımlanacaktır

Evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır.

İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunup evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katından fazla olması durumunda, sözlü sınava katılacaklar 25.02.2019 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

Sözlü sınavı 01.03.2019 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda işe başlatılacaktır

Teşekkülümüzde görev alacak engelli işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlatılan engelli işçilerin deneme süresi 4 aydır.

Engelli işgücü talebimize başvuracak adaylardan istenilen belgeler;

1- Demiryolu Hattı Bakım ve Onarımcısı sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak engelli işçide, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde yol bakım onarım işlerinde en az 6 ay çalışmış olmak şartı aranmaktadır.

Adaylar çalışmalarını iş yerinden alacakları yazı ile belgeleyeceklerdir. İş yerinden almış oldukları yazıda hangi işte çalışmış olduğu, işyeri sigorta sicil numarası ve hangi tarihler arasında ne kadar çalıştığı belirtilecektir. Ayrıca, SGK hizmet dökümünü istenecektir.

Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde evrakları teslim alınmayarak haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e- devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

6- Engelli raporu, (engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alınacaktır.)

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