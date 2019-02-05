Atılım Üniversitesi Akademik Personel alıyor

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili "Dekanlıklara" şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Eleman Sayısı:11

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 04.02.2019

Başvuru Süresi: İlanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gündür.

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