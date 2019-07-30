Zabıt Katipliği sonuçları açıklandı mı? 2019 Zabıt katipliği ve infaz koruma memuru (İKM) sonuçları sorgula!

Zabıt Katipliği sonuçları açıklandı mı? Binlerce adayın başvuruda bulunduğu Zabıt katipliği ve infaz koruma memuru (İKM) alımı sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak istihdam edilecek her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Peki Zabıt katipliği ve infaz koruma memuru (İKM) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar

ZABIT KATİPLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Zabıt katipliği ve infaz koruma memuru (İKM) alımlarına 2019 yılında yoğun ilgi sürüyor. Başvuru sonuçları, illerin resmi adliye siteleri üzerinden açıklanmaya devam ediyor. Başvuru yaptığınız ilin adliye sayfasını gün içerisinde takip ederek sonuç bilgisine erişim sağlayabilirsiniz.

SÖZLÜ SINAVDA ZABIT KATİPLERİ HANGİ KONULARDA DEĞERLENDİRİLECEK?

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) Alan bilgisi, (70 puan)

b) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü, (10 puan)

d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati, (10 puan) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

ZABIT KATİPLİĞİ İÇİN SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınav, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.