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iş ilanları! 2019 yılı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

iş ilanları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. İşsiz olan vatandaşlara müjdeli haber İŞKUR’dan geldi. Kamu kurum kuruluşları ve özel sektörde iş istihdamı her geçen gün artmaya devam ediyor. Farklı pozisyonlarda personel alımları ise mesleki eğitim ve programlarla gerçekleşiyor. Peki başvuru şartları nelerdir? Haberimizin devamında Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfasında ilanlara bakabilir, detaylara erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.8.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 09:26
İŞKUR iş ilanları! 2019 yılı İŞKUR personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Kamu kurum kuruluşları ve özel sektörler iş alımında 2019 İŞKUR iş ilanlarına bakmaya devam ediyor. Edinilen son bilgiye göre, İŞKUR 48 bin memur ve personel işçi alımı yapacak. Vatandaşlar memur alımı veya işçi alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, yapılabilecek başvuru sayılarını da göz önünde bulundurarak bir an önce kontenjanlar ve alımlar dolmadan başvurmakta acele etmelidirler. Peki İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR İŞ İLANLARI

Aşağıda İŞKUR'un il il filtreleyebileceğiniz A-Z sıralamasına göre sektör iş ilanlarına ait link verilmiştir.

Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnteret Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

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İŞKUR iş ilanları! 2019 yılı İŞKUR personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
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