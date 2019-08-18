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fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı ne zaman? 2019 Bekçilik sınavı fiziki yeterlilik ve parkuru bilgileri!

On binlerce adayın katılım göstereceği fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı geri sayımı başladı. Geçtiğimiz günlerde 2019/1. Dönem Çarşı ve Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı ‘pa.edu.tr’ adresinde yayınlanmıştı. Şimdi ise gözler 2019 sınav tarihine çevrildi. Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Peki ne zaman? İşte 2019 Bekçilik sınavı fiziki yeterlilik ve parkuru bilgileri…

Giriş Tarihi: 18.8.2019 14:31
Bekçilik fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı ne zaman? 2019 Bekçilik sınavı fiziki yeterlilik ve parkuru bilgileri!

Bekçi olmak isteyen binlerce aday fiziki yeterlilik ve tarihlerine odaklandı. Çarşı ve mahalle bekçisi alımı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. En son gelen bilgiye göre ise Polis Akademisi Başkanlığı, 2019/1. Dönem Çarşı Ve fiziki yeterlilik sınav talimatı ve parkurunu yayımlamıştı. Peki fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı ne zaman? İşte 2019 Bekçilik sınavı fiziki yeterlilik ve parkuru bilgileri sizlerle…

BEKÇİLİK FİZİKSEL YETERLİLİK VE SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

2019 yılında yoğun ilgi görüyor. "2019/1. Dönem kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

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Bekçilik fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı ne zaman? 2019 Bekçilik sınavı fiziki yeterlilik ve parkuru bilgileri!
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