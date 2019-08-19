Haberler > Memurlar Haberleri > İLANLAR Haberleri > PTT personel alımı ne zaman? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

personel alımı ne zaman? 2019 başvuru şartları nelerdir?

personel alımı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Binlerce aday şartsız yapılacağını duyunca başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Memur olmak isteyen binlerce aday için 2019-2023 yılları arasında personel alımları devam edecek. Peki PTT personel alımı ne zaman? 2019 şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 19.8.2019 15:26
PTT personel alımı ne zaman? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartı aranmadan yapılacak olan 55 bin PTT personel alımına yoğun ilgi sürüyor. Bu bağlamda '' PTT personel alımı ne zaman? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?'' sorularına yanıt aranıyor. Genel şartlar arasında; Türk vatandaşı olmak. Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak. Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak yer alıyor.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımı tarihine ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. 2019 yılına dair PTT personel alımı güncel bilgiler gelince haberimize eklenecektir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

h) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.i) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

j) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

k) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

l) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
PTT personel alımı ne zaman? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN