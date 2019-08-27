Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Sağlık Bakanlığı sonuçları sorgula!

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. 21 Ağustos tarihinde sona eren tercihlerin ardından gözler ÖSYM'den gelecek son dakika Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarına çevrildi. Bu bağlamda '' Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yaklaşık 12 bin personel alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından açıklanacak. İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 12 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı gerçekleştiriyor. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…