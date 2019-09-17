İŞKUR TYP ile okullara güvenlik personeli alımı başvuruları başladı! 2019 yılı İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR TYP ile okullara güvenlik personeli alımı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Binlerce vatandaşla iş istihdamı sağlayan kurumdan müjdeli haberin gelmesi üzerine TYP başvuru ekranı ve şartları araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda '' İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. İŞKUR TYP kapsamında okullara özel güvenlik olarak yerleşen vatandaşların ortalama çalışma gün sayısı da belirlendi. İşte merak edilen ayrıntılar…

İŞKUR TYP İLE OKULLARA GÜVENLİK PERSONELİ ALIMI YAPACAK!

İŞKUR TYP ile 81 ilde okullara güvenlik görevlisi personel alımı resmi sitede yayınlandı. Bunun üzerine başvuruda bulunmak isteyen on binlerce vatandaş İŞKUR TYP ile okullara güvenlik personeli alımı başvuru şartlarını ve başvuru ekranını araştırmaya başladı.