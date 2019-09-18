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ile personeli alımı başvuruları başladı! 2019 İŞKUR TYP okullara güvenlik personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşlara alım yapan ’dan müjdeli haber geldi. İŞKUR ile yapılacağı duyuruldu. Bunun üzerine vatandaşlar İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) başvuru ekranına ve başvuru şartlarına yoğun göstermeye başladı. 2019-2020 dönemi için yapılacak olan TYP alımı mülakatlara göre alınacak. Başvuruda bulunmak isteyenler TYP ekranında yere alan uygulama alanından ' Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek. Peki 2019 İŞKUR TYP okullara personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 18.9.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 09:30
İŞKUR TYP ile personeli alımı başvuruları başladı! 2019 İŞKUR TYP okullara güvenlik personel alımı başvuru şartları nelerdir?

ile 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Binlerce vatandaşla iş istihdamı sağlayan kurumdan müjdeli haberin gelmesi üzerine ekranı ve şartları araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda '' nelerdir?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. İŞKUR TYP kapsamında okullara olarak yerleşen vatandaşların ortalama çalışma gün sayısı da belirlendi. İşte merak edilen ayrıntılar…

İŞKUR TYP İLE OKULLARA GÜVENLİK PERSONELİ ALIMI YAPACAK!

İŞKUR TYP ile 81 ilde okullara güvenlik görevlisi personel alımı resmi sitede yayınlandı. Bunun üzerine başvuruda bulunmak isteyen on binlerce vatandaş İŞKUR TYP ile okullara güvenlik personeli alımı başvuru şartlarını ve başvuru ekranını araştırmaya başladı.

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İŞKUR TYP ile personeli alımı başvuruları başladı! 2019 İŞKUR TYP okullara güvenlik personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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